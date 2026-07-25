opera seme festival chiude al teatro petrarca con jazz on broadway

Sabato 25 luglio alle 21.30, il Teatro Petrarca di Arezzo ospiterà la serata finale della quarta edizione di Opera Seme. La serata sarà dedicata a “Jazz on Broadway”, con un concerto che chiuderà la rassegna. L’evento si svolgerà nel rispetto del programma annunciato e sarà l’ultimo appuntamento della stagione. La manifestazione si concluderà con questa esibizione, che vedrà protagonisti artisti coinvolti nella rassegna.

Arezzo, 25 luglio 2026 – Sabato 25 luglio alle ore 21.30 il Teatro Petrarca di Arezzo ospiterà la serata finale della quarta edizione di Opera Seme Festival: i cantanti internazionali del Festival diretti dalla pianista e direttrice internazionale Ana Flavia Zuim, accompagnati da Oida Orchestra instabile di Arezzo, si esibiranno in “Jazz on Broadway”, uno spettacolo dedicato al musical, al jazz e al grande teatro musicale americano con brani di Gershwin, Rodgers e Hammerstein e Sondheim fino a titoli più recenti. Dopo il successo delle opere liriche e degli appuntamenti che hanno animato alcuni dei luoghi più significativi di Arezzo, Opera... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Opera Seme Festival chiude al Teatro Petrarca

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