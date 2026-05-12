Laboratori gratuiti per bambini e famiglie | Opera seme festival apre le iscrizioni a Opera kids

Il festival Opera Seme ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per le attività di Opera Kids, un insieme di laboratori gratuiti rivolti a bambini e famiglie. L'iniziativa si svolgerà ad Arezzo e riguarda diverse sessioni di intrattenimento educativo. Le iscrizioni sono già aperte e si possono effettuare attraverso i canali ufficiali dell'organizzazione. L'evento si terrà nel corso delle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 12 maggio 2026 – . Dal 15 giugno a Spazio Seme quattro percorsi creativi su musica, danza, canto, teatro, ispirati al mondo dell’opera, con performance finale l’11 luglio in Piazza Grande, nel giorno di inaugurazione della quinta edizione del Festival. L’opera diventa gioco e scoperta con Opera Kids, la nuova sezione di Opera Seme Festival dedicata ai bambini e alle famiglie, realizzata con il sostegno di TCA spa. In occasione della quinta edizione del Festival, in programma ad Arezzo dall’11 al 25 luglio, prendono il via le iscrizioni ai laboratori gratuiti pensati per avvicinare i più piccoli al mondo dell’opera lirica attraverso un’esperienza creativa e condivisa con i genitori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Laboratori gratuiti per bambini e famiglie: Opera seme festival apre le iscrizioni a Opera kids ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sport Kids Festival Napoli 2026: il 16 maggio Piazza Municipio diventa villaggio dello sport per bambini e famigliePresentato a Palazzo San Giacomo lo Sport Kids Festival Napoli, l’evento gratuito dedicato a bambini, ragazzi e famiglie che sabato 16 maggio... Aiuti per le famiglie in difficoltà. Iscrizioni ai centri estivi gratuitiSono aperte le iscrizioni ai centri estivi del progetto Zeroseiplus, per gli 8 comuni dell’Unione Terre di Castelli e di Montese. Argomenti più discussi: Mentana – Il Museo sei tu!: laboratori gratuiti per bambini alla scoperta dell’energia; Cuci e Scuci: laboratori gratuiti per bambini e genitori - Eventi nel Salento - Lecce; Laboratori artistici e scienza per bambini: l'evento gratuito in Triennale per il weekend; Festa della mamma: musei gratis, eventi e laboratori da vivere in famiglia. Anche a maggio tante attività e laboratori per bambini e bambine tra 0 e 6 anni al #LABZEROSEI del @ComuneMI! Tutti gli appuntamenti sono gratuiti su prenotazione Scopri il programma tinyurl.com/bdcjdu64 x.com Richiesta di alcune raccomandazioni per hobby per chi sta a casa e non ha molto denaro da spendere in hobby, ma vuole comunque rimanere intrattenuto reddit Acciughe e acconciature d’altri tempi: a Cuneo i laboratori per bambini sugli antichi mestieri della valle MairaSabato 16 maggio, all'interno del Festival della Montagna, i più piccoli potranno scoprire in modo divertente i segreti di Anciué e Cavié. Attività gratuita con prenotazione ... targatocn.it