Opera Seme festival | Mozart e Broadway per il gran finale

Il festival Opera Seme prosegue ad Arezzo con un programma dedicato a Mozart, dopo le prime serate incentrate sul repertorio del Settecento. Per il gran finale, sono previsti spettacoli ispirati a musical di Broadway, integrando così musica classica e spettacoli teatrali moderni. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge compagnie e artisti nazionali e internazionali. La programmazione include rappresentazioni e concerti, con date ancora da definire.

Arezzo, 22 luglio 2026 – Dopo le prime serate dedicate al repertorio settecentesco, Opera Seme F estival prosegue nel cuore del suo programma lirico con uno dei titoli più celebri e amati di Wolfgang Amadeus Mozart. Giovedì 23 e venerdì 24 luglio, alle ore 21 nel Chiostro del Comune di Arezzo, andrà in scena “Così fan tutte”, con due diversi cast formati dai giovani cantanti internazionali che hanno partecipato al percorso di formazione, studio e produzione sviluppato durante la residenza artistica aretina. La regia sarà affidata a Gianni Santucci, coreografo e regista aretino di fama internazionale. Ad accompagnare gli interpreti saranno i musicisti di OIDA Orchestra Instabile di Arezzo, storico partner del Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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