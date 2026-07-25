Openda nemmeno in panchina contro lo Standard Liegi | il motivo

Durante l’amichevole tra la squadra e lo Standard Liegi, l’attaccante belga non è stato schierato in campo né in panchina. La decisione è stata comunicata tramite la presenza esclusiva di altri giocatori, senza alcuna apparizione di Openda nel match. La partita ha visto quindi una sua assenza totale, senza spiegazioni pubbliche o motivazioni ufficiali rese note.

della decisione presa dal tecnico bianconero sull’attaccante belga. In occasione del secondo collaudo amichevole del precampionato estivo della squadra bianconera tra Standard Liegi e Juventus, salta immediatamente all’occhio una decisione forte e altamente significativa presa dal tecnico Luciano Spalletti: la completa assenza di Loïs Openda. L’attaccante belga non figura infatti nemmeno tra i calciatori a disposizione in panchina per la partita, segnale inequivocabile di come la sua esperienza con la maglia della Vecchia Signora sia ormai giunta ai definitivi titoli di coda. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La trattativa con il Lione e la formula del trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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