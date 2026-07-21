Continassa Juve | proseguono gli allenamenti Sabato amichevole contro lo Standard Liegi

Gli allenamenti della Juventus continuano alla Continassa, con una sessione di allenamento prevista per sabato contro lo Standard Liegi in un’amichevole. Sono stati aggiornati gli infortunati e i tempi di recupero, senza dettagli specifici sui tempi di ritorno in campo. La squadra ha anche alcuni calciatori diffidati, mentre le probabili formazioni saranno definite in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve si è ritrovata in campo per proseguire questa fase di preparazione. Altra seduta a ritmi elevati e tanta intensità per i bianconeri. Sabato la seconda amichevole contro lo Standard Liegi. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Thuram: sindrome femoro-rotulea. Rientro da valutare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Monaco-Juventus, l'allenamento completo della squadra di Luciano Spalletti

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