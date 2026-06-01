È stata confermata ufficialmente un’amichevole tra la Juventus e lo Standard Liegi, che si giocherà in Belgio. La partita si svolgerà in una data ancora da comunicare e sarà valida come parte del programma estivo della squadra. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale. La sfida rappresenta un'ulteriore occasione di preparazione per i bianconeri prima dell'inizio della stagione.

di Francesco Spagnolo Juventus, è ufficiale l’amichevole contro lo Standard Liegi in terra belga. Una sfida che arricchisce l’estate bianconera. Le ultime. Prosegue la programmazione dell’estate per la Juventus. I bianconeri, come confermato dallo stesso club in un comunicato ufficiale, faranno tappa anche in Belgio per affrontare lo Standard Liegi. L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio alle ore 20 presso lo Stade de Sclessin. Di seguito la nota dei bianconeri: « Un nuovo appuntamento internazionale per la Juventus che continua a delineare il programma della sua preseason 2026. Oltre alla tappa in Svizzera contro il Basilea e agli impegni già fissati per il Summer Tour powered by Jeep in Asia e Australia, la squadra farà scalo anche in Belgio per un ulteriore test di preparazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus, ufficiale l’amichevole contro lo Standard Liegi: la data e l’orario. Il comunicato

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