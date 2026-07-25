Openda atteso a Lione | ecco come hanno reagito i tifosi del club francese all’arrivo del giocatore della Juve
Openda è arrivato a Lione, dove i tifosi del club francese lo hanno accolto con entusiasmo. Il giocatore belga, in arrivo dalla Juventus, si trova ora in città e si prepara a unirsi alla squadra. I supporter si sono radunati per dargli il benvenuto, mostrando entusiasmo per il suo arrivo. La sua presenza è attesa con interesse da parte dei tifosi e dello staff del club.
di Francesco Spagnolo Openda è atteso a Lione nel giro di poche ore. Il belga dovrebbe sbarcare in Francia domani e i tifosi, intanto, lo attendono a braccia aperte. I dettagli. Il calciomercato estivo regala spesso intrecci capaci di accontentare tutte le parti coinvolte, e la trattativa per il trasferimento di Lois Openda ne è la dimostrazione perfetta. Mentre la Juventus esulta in parte per la cessione visto che si libera di un ingaggio pesante, altrettanto fanno in Francia, dove l’arrivo dell’ex Lipsia è visto come un grandissimo colpo. L’operazione si è concretizzata con una formula strategica che permette ai bianconeri di alleggerire il bilancio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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