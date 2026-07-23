I tifosi del Napoli dicono di no a Gatti | ecco il motivo dell’astio nei confronti del giocatore della Juve

Da juventusnews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I tifosi del Napoli si oppongono all’arrivo di Gatti alla squadra, criticando il comportamento del difensore della Juventus. La motivazione principale è la manata inflitta a Kvaratskhelia nel 2023, un episodio che ha suscitato forte sdegno tra i sostenitori partenopei. La frattura tra i tifosi e il giocatore si basa su questo episodio, che ha alimentato l’ostilità nei confronti di Gatti.

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di Francesco Spagnolo I tifosi del Napoli chiudono la porta all’arrivo di Gatti. La manata a Kvaratskhelia nel 2023 non è andata giù ai supporters partenopei. Le indiscrezioni legate a un potenziale interesse per Federico Gatti hanno scatenato un’ondata di reazioni infuocate tra i sostenitori partenopei. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la tifoseria si è espressa compattamente con toni di forte dissenso nei confronti dell’eventuale operazione. Nonostante il profilo del giocatore rimanga un pallino tattico gradito a Massimiliano Allegri, l’ambiente campano ha alzato un muro contro il suo possibile arrivo. Il giudizio nei confronti del difensore della Juve appare pressoché unanime e privo di sfumature positive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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