Juve avanza Sorloth | c’è il sì del giocatore Openda in uscita

Alexander Sorloth ha dato il suo assenso per trasferirsi alla Juventus. Il giocatore, attualmente in squadra, ha confermato la volontà di cambiare maglia. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, mentre il club sta valutando i dettagli finali. Nel frattempo, Openda è in uscita e potrebbe lasciare la squadra nelle prossime settimane.

Torino, 6 giugno 2026 – La Juve compie un piccolo grande passo verso un nuovo centravanti. Alexander Sorloth si avvicina ai colori bianconeri. E’ lui l’indiziato numero uno a sostituire Dusan Vlahovic, che uscirà a parametro zero a scadenza di contratto, e ha dato apertura alla Vecchia Signora per il trasferimento: l’idea di sbarcare in Italia, con ampio minutaggio, gli piace. Ora la palla passa ai due club che dovranno trovare un accordo sulle cifre del cartellino. In uscita c’è Louis Openda, corteggiato da Ligue 1 e Bundesliga, mentre le riflessioni sono in atto anche su Jonathan David, pure lui reduce da una stagione difficile. Sorloth: apertura alla Juventus. La punta di stazza e fisico tanto richiesta da Luciano Spalletti potrebbe essere Alexander Sorloth, ariete norvegese dell’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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