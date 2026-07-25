Un 26enne è stato fermato e ha confessato di aver ucciso il giornalista sportivo trovato morto nelle campagne di Eboli. La polizia ha eseguito l’arresto dopo che l’indagato ha ammesso il delitto. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti. La vittima era stata trovata senza vita in una zona isolata, e l’indagine ha portato alla confessione del presunto colpevole. Nessun dettaglio è stato ancora reso noto sulla motivazione dell’omicidio.

C'è una svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Luigi "Luca" Esposito, il giornalista sportivo trovato morto nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. Un 26enne di origine nordafricana è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di essere il responsabile del brutale delitto. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l'uomo avrebbe confessato l'omicidio durante l'interrogatorio. Il fermo è arrivato al termine di un'intensa attività investigativa coordinata dalla Procura di Salerno. L'operazione è scattata nella notte tra giovedì e venerdì, quando i Carabinieri del Comando Provinciale di... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Omicidio Luigi Esposito, fermato 26enne: il presunto killer confessa il delitto

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