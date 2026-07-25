Omicidio Luigi Esposito fermato 26enne | il presunto killer confessa il delitto

Da teleclubitalia.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un 26enne è stato fermato e ha confessato di aver ucciso il giornalista sportivo trovato morto nelle campagne di Eboli. La polizia ha eseguito l’arresto dopo che l’indagato ha ammesso il delitto. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti. La vittima era stata trovata senza vita in una zona isolata, e l’indagine ha portato alla confessione del presunto colpevole. Nessun dettaglio è stato ancora reso noto sulla motivazione dell’omicidio.

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C'è una svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Luigi "Luca" Esposito, il giornalista sportivo trovato morto nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. Un 26enne di origine nordafricana è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di essere il responsabile del brutale delitto. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l'uomo avrebbe confessato l'omicidio durante l'interrogatorio. Il fermo è arrivato al termine di un'intensa attività investigativa coordinata dalla Procura di Salerno. L'operazione è scattata nella notte tra giovedì e venerdì, quando i Carabinieri del Comando Provinciale di... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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