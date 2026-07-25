Un uomo di 26 anni è stato arrestato come sospetto responsabile dell'omicidio di un giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato in un terreno di Eboli. Il presunto killer si nascondeva in un casolare abbandonato nella località Bivio Santa Cecilia. La polizia ha individuato e fermato il sospetto dopo averlo rintracciato nel suo rifugio. La vittima era stata picchiata prima di essere uccisa e data alle fiamme.

Era nascosto in un casolare abbandonato in località Bivio Santa Cecilia, nel comune di Eboli, il presunto killer di Luca Esposito, il giornalista 53enne bruciato vivo in un terreno di Eboli dopo essere stato brutalmente picchiato. Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Salerno, in collaborazione con il Ros e i Cacciatori di Puglia, a individuarlo e ammanettarlo. Si tratta di un giovane di 26 anni di nazionalità tunisina. Quando è stato fermato, era in possesso di alcuni documenti della vittima, tra cui delle carte di credito. Decisivi, per le indagini, i riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Luca Esposito, fermato il presunto killer del giornalista trovato carbonizzato: è un 26enne ed era nascosto in un casolare abbandonato

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