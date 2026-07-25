Manuel Foffo, detenuto, ha dichiarato di pensare costantemente a Luca Varani e ha affermato che quella notte rappresentò la fine di tutto. Foffo, condannato per l’omicidio commesso con Marco Prato, ha parlato all’Adnkronos a dieci anni dal delitto avvenuto nel suo appartamento a Roma tra il 4 e il 5 marzo 2016. Marco Prato si suicidò in cella la notte prima del processo.

Manuel Foffo, condannato in via definitiva per l'omicidio di Luca Varani commesso insieme a Marco Prato, morto suicida in cella la notte prima del processo, a dieci anni dal delitto avvenuto nel suo appartamento in via Igino Giordani, nella zona est di Roma, la notte tra il 4 e il 5 marzo 2016, si racconta all'Adnkronos. "Mi fa piangere pensare a quando ero in macchina con Prato e vivevo la consapevolezza della morte di Luca - dice - Per me ha rappresentato la fine di tutto. Ho ancora l'immagine impressa dentro di me di un muro che mi si chiude davanti agli occhi. E' stato un momento drammatico per la mia vita - continua - anche, e ci sono stato malissimo, come del resto anche oggi a pensarci. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manuel Foffo dal carcere: "Penso sempre a Luca Varani. Quella notte è stata la fine di tutto"

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