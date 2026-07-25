A Eboli è stato fermato un sospettato nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio del giornalista Luca Esposito, dopo i risultati dell’autopsia. L’esame medico ha portato a modificare la ricostruzione dei fatti relativi al delitto. La polizia ha eseguito il fermo e prosegue le indagini per chiarire le modalità dell’omicidio. La procura ha confermato che l’indagine si sta concentrando su questo nuovo elemento emerso dall’autopsia.

L’inchiesta sull’omicidio del giornalista Luca Esposito registra una svolta: l’autopsia cambia la ricostruzione del delitto. Fermato un sospettato.. L’inchiesta sull’omicidio di Luca Esposito entra in una fase decisiva. Dopo giorni di accertamenti, la Procura di Salerno e i Carabinieri hanno registrato i primi importanti sviluppi investigativi che modificano in parte la ricostruzione iniziale del delitto. L’autopsia ha infatti fornito nuovi elementi sulla morte del giornalista sportivo, mentre le indagini hanno portato al fermo di un uomo ritenuto dagli inquirenti gravemente indiziato di essere coinvolto nell’omicidio. L’autopsia cambia la ricostruzione della morte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Omicidio Luca Esposito, svolta a Eboli: un fermo dopo l’autopsia

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Luca Esposito, svolta choc: soffocato prima del rogo Lautopsia cambia tutto

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