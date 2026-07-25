Eboli un fermo per la morte del giornalista Luca Esposito
La polizia ha fermato una persona nell’ambito dell’indagine sulla morte del giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli. L’episodio è avvenuto domenica 19 luglio, e l’uomo è stato portato in custodia. Le forze dell’ordine continuano le verifiche per chiarire le cause e il movente del decesso. Nessun dettaglio sulle generalità del fermato o sulle circostanze del fermo sono stati resi noti.
Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli.In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Cadavere carbonizzato trovato nella notte a Eboli: è del giornalista Luca EspositoNella notte tra il 18 e il 19 luglio è stato trovato un corpo carbonizzato in un terreno isolato lungo la statale 7 Bis a Eboli.
Temi più discussi: Omicidio Esposito, conclusa l'autopsia sul corpo del giornalista; Eboli, un fermo per la morte del giornalista Luca Esposito; Giornalista ucciso nel Salernitano, eseguita l'autopsia; Fermato presunto assassino di Luigi Luca Esposito, il giornalista ucciso e bruciato a Eboli.
La sua ultima foto sui social risale a tre settimane fa. Sul profilo di Luigi Esposito, Luca per tutti, il giornalista pubblicista ucciso probabilmente a colpi d'arma da fuoco la scorsa notte a Eboli (Salerno) e il cui corpo è poi stato dato alle fiamme, aveva postato un facebook
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