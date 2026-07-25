La polizia ha fermato una persona nell’ambito dell’indagine sulla morte del giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli. L’episodio è avvenuto domenica 19 luglio, e l’uomo è stato portato in custodia. Le forze dell’ordine continuano le verifiche per chiarire le cause e il movente del decesso. Nessun dettaglio sulle generalità del fermato o sulle circostanze del fermo sono stati resi noti.

Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli.In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Eboli, un fermo per la morte del giornalista Luca Esposito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, primi dettagli sulla morte: «Picchiato e dato alle fiamme, una violenza cieca»

Cadavere carbonizzato trovato nella notte a Eboli: è del giornalista Luca EspositoNella notte tra il 18 e il 19 luglio è stato trovato un corpo carbonizzato in un terreno isolato lungo la statale 7 Bis a Eboli.

Temi più discussi: Omicidio Esposito, conclusa l'autopsia sul corpo del giornalista; Eboli, un fermo per la morte del giornalista Luca Esposito; Giornalista ucciso nel Salernitano, eseguita l'autopsia; Fermato presunto assassino di Luigi Luca Esposito, il giornalista ucciso e bruciato a Eboli.

Fermato presunto assassino di Luigi Luca Esposito, il giornalista ucciso e bruciato a EboliI carabinieri hanno sottoposto a fermo un uomo per l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista ucciso e bruciato ad Eboli (Salerno) il 19 luglio; il sospettato ... fanpage.it

Luca Esposito, svolta nel caso del giornalista ucciso a Eboli: fermato un uomo, era nascosto all'interno di un casolare abbandonatoSvolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un ... msn.com