È stato effettuato un fermo per l’omicidio del giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli. L’indagine ha portato a questa misura dopo aver raccolto elementi che collegano l’arrestato al delitto. La vittima era un giornalista salernitano, e il suo corpo è stato scoperto domenica scorsa. Le forze dell’ordine continuano le verifiche per chiarire le modalità dell’evento e le eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dell’arrestato o sulle circostanze dell’omicidio.

Svolta nell’indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell’omicidio del 53enne. L’uomo era nascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’intervento dei Carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Giornalista morto carbonizzato a Eboli, c'è un fermo per l'omicidio di Luca Esposito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giornalista morto carbonizzato a Eboli, fermato un uomo per l’omicidio di Luca EspositoUn uomo è stato fermato per l’omicidio del giornalista trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli.

Chi era Luigi Esposito, il giornalista noto come Luca ucciso a Eboli: l'omicidio e il corpo carbonizzatoLuigi Esposito, noto come Luca, 53 anni, giornalista e opinionista sportivo di Nocera Inferiore, è stato ucciso e il suo corpo è stato ritrovato...

Temi più discussi: Salerno, ucciso e carbonizzato il giornalista sportivo Luca Esposito; Salerno, uomo trovato morto carbonizzato: era il giornalista sportivo Luca Esposito; Luca Esposito, giornalista sportivo trovato carbonizzato a Eboli; Giornalista ucciso: come è morto Luca Esposito.

Trovato morto carbonizzato il giornalista sportivo Luca Esposito l.euronews.com/J20k x.com

Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiamme reddit

Giornalista Luca Esposto carbonizzato a Eboli, un fermato dai carabinieriSvolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luca Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. tg.la7.it

Giornalista morto carbonizzato a Eboli, arrestato un uomo per l’omicidio di Luca EspositoSvolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca’ Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli ... quotidiano.net