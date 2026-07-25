Giornalista morto carbonizzato a Eboli c' è un fermo per l' omicidio di Luca Esposito

Da gazzettadelsud.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato effettuato un fermo per l’omicidio del giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli. L’indagine ha portato a questa misura dopo aver raccolto elementi che collegano l’arrestato al delitto. La vittima era un giornalista salernitano, e il suo corpo è stato scoperto domenica scorsa. Le forze dell’ordine continuano le verifiche per chiarire le modalità dell’evento e le eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dell’arrestato o sulle circostanze dell’omicidio.

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Svolta nell’indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell’omicidio del 53enne. L’uomo era nascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’intervento dei Carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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