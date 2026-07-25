L'assassino di Luca Esposito è stato arrestato dai carabinieri del Comando di Salerno. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato. L'arresto è stato eseguito dopo un'indagine condotta dagli agenti. L'autore del delitto è stato individuato e fermato sul luogo.

Omicidio Luca Esposito, individuato e arrestato l'assassino: si nascondeva in un casolare abbandonato. Il fermo eseguito dai carabinieri del Comando di Salerno. L'assassino nascosto in un casolare abbandonato Nella notte tra venerdì e sabato le attività di indagine dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, hanno portato al fermo come indiziato di delitto di una persona ritenuta responsabile dell'omicidio del giornalista Luca (Luigi) Esposito. Si tratterebbe di un uomo trovato nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei Carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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