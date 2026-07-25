Nella notte è stato arrestato un uomo nascosto in un casolare abbandonato vicino al luogo del ritrovamento del corpo di un giornalista ucciso a Eboli. La polizia ha condotto un blitz nell'edificio, che si trova nelle vicinanze del sito dove è stato trovato il cadavere carbonizzato. L’uomo fermato è stato portato in questura per ulteriori accertamenti. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’arrestato né sulle motivazioni dell’intervento.

Il blitz è scattato nella nottata di ieri, in un casolare abbandonato nei pressi del luogo in cui è stato ritrovato il corpo carbonizzato di Luigi Esposito. C’è una persona fermata, si tratta di un extracomunitario. È stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, fanno sapere i carabinieri. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei Carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, fermato un uomo: era nascosto in un casolare abbandonato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Luca Esposito, il giornalista ucciso a Eboli: «Qualcuno ha riacceso o ha spostato il suo telefono»

Notizie e thread social correlati

Luca Esposito, svolta nel caso del giornalista ucciso a Eboli: fermato un uomo, era nascosto in casolare abbandonatoUn uomo è stato fermato nell'ambito delle indagini sulla morte del giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli.

Luca Esposito, svolta nel caso del giornalista ucciso a Eboli: fermato un uomo, era nascosto all'interno di un casolare abbandonatoUn uomo è stato fermato nell'ambito delle indagini sulla morte del giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli.

Temi più discussi: Giornalista ucciso a Eboli, forse era vivo quando gli hanno dato fuoco; Omicidio Esposito, conclusa l'autopsia sul corpo del giornalista; Giornalista ucciso: come è morto Luca Esposito; Luca Esposito, giornalista sportivo trovato carbonizzato a Eboli.

Luca Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, è stato brutalmente ucciso e dato alle fiamme. L'autopsia rivela un omicidio inquietante, con segni di violenza e soffocamento, avvenuto nelle campagne di Eboli a luglio. Immagine potrebbe essere stata gen… ift.tt x.com

Il giornalista di calcio Luca Esposito è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e dato alle fiamme in una terribile esecuzione reddit

Luca Esposito, svolta nel caso del giornalista ucciso a Eboli: fermato un uomo, era nascosto all'interno di un casolare abbandonatoSvolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un ... msn.com

Fermato presunto assassino di Luigi Luca Esposito, il giornalista ucciso e bruciato a EboliI carabinieri hanno sottoposto a fermo un uomo per l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista ucciso e bruciato ad Eboli (Salerno) il 19 luglio; il sospettato ... fanpage.it