Il presunto responsabile dell'omicidio del giornalista di 53 anni è stato arrestato in un casolare abbandonato nella provincia di Salerno. Il giornalista era stato trovato carbonizzato e con segni di violenza dopo essere stato picchiato. L’arresto è stato effettuato nelle vicinanze del luogo dove si erano verificati i fatti. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire le modalità dell’omicidio e il movente.

Era nascosto in un casolare abbandonato della provincia sud di Salerno il presunto killer di Luca Esposito, il giornalista 53enne bruciato vivo in un terreno di Eboli dopo essere stato brutalmente picchiato. Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Salerno, in collaborazione con il Ros e i Cacciatori di Puglia, a individuarlo e ammanettarlo. Decisivi, per le indagini, i riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. I primi riscontri confermerebbero che l'omicidio sia collegato alla vita privata del giornalista. E che la persona che l'ha ucciso sia arrivata con lui, in auto, sul luogo dell'assassinio. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Luca Esposito, fermato il presunto killer del giornalista trovato carbonizzato: era nascosto in un casolare abbandonato

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