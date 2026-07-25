Il 26enne tunisino, accusato dell’omicidio del giornalista, doveva essere rimpatriato e aveva un alias. La difesa ha aperto nuovi scenari, evidenziando questa discrepanza. L’uomo, confessando, ha confermato di aver ucciso il giornalista e di essere destinatario di un provvedimento di rimpatrio. La vittima è stata trovata nelle campagne di Eboli, ancora viva, ma poi data alle fiamme. La procura prosegue le indagini sui dettagli dell’omicidio.

Il 26enne tunisino, reo confesso dell’omicidio del giornalista salernitano, era destinatario di un provvedimento di rimpatrio. Continuano ad emergere nuovi elementi sull’ omicidio di Luca Esposito, il giornalista salernitano di 53 anni ucciso nelle campagne di Eboli e dato alle fiamme quando, secondo gli accertamenti medico-legali, era ancora vivo. Dopo il fermo e la confessione del 26enne tunisino Ridha Rahmouni, l’inchiesta coordinata dalla Procura di Salerno si arricchisce di ulteriori particolari sul passato del giovane e sulla strategia difensiva che verrà adottata nei prossimi giorni. Il provvedimento di rimpatrio mai eseguito. Secondo quanto emerso, Rahmouni era destinatario di un obbligo di rimpatrio che avrebbe dovuto essere eseguito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Luca Esposito, il presunto killer doveva essere rimpatriato: spunta un alias e la difesa apre nuovi scenari

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Svolta nell'omicidio di Luca Esposito: arrestato il presunto killer. Ha confessato

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