Il presunto responsabile dell’omicidio di un giornalista di 53 anni si è consegnato ai carabinieri, confessando il delitto. È stato arrestato in un casolare abbandonato in località Bivio Santa Cecilia, nel comune di Eboli, dove si nascondeva. La confessione riguarda l’uccisione del giornalista avvenuta in circostanze ancora da chiarire. L’uomo, di 26 anni, è stato catturato dopo aver ammesso le proprie responsabilità.

Caso Luca Esposito: il presunto assassino ammette tutto, era nascosto in un casolare isolato a Eboli. Il presunto responsabile dell’omicidio del giornalista Luca Esposito, 53 anni, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in un casolare abbandonato in località Bivio Santa Cecilia, nel comune di Eboli. L’uomo, identificato come Ridha Rahmoumi, 26 anni, cittadino tunisino senza fissa dimora, era ricercato da giorni dopo il ritrovamento del corpo di Esposito, vittima di un’aggressione brutale. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno A individuare il giovane è stato un lavoro congiunto del Comando provinciale di Salerno, del Ros e dei Cacciatori di Puglia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Omicidio Luca Esposito, il killer confessa: il 26enne catturato in un casolare abbandonato a Eboli

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Luca Esposito BRUCIATO VIVO a Eboli da un TUNISINO IRREGOLARE

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