Nella notte è stato fermato un tunisino irregolare, ritenuto responsabile dell’omicidio di un uomo. La svolta è arrivata grazie a un’impronta trovata sull’auto della vittima e a decine di contatti telefonici analizzati dagli investigatori. La polizia ha dichiarato che si tratta del primo passo verso la risoluzione del caso. Le sorelle della vittima chiedono di “chiarire i punti oscuri” e di fare luce sulla vicenda.

La svolta nella notte con il fermo del tunisino irregolare: ‘É solo il primo passo’. Una impronta lasciata sull’auto della vittima, decine di contatti telefonici e un lavoro investigativo che ha portato in pochi giorni alla risoluzione di un caso che inizialmente sembrava complesso. È da questi elementi che i carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, coordinati dalla Procura guidata da Raffaele Cantone, sono riusciti a risolvere il brutale omicidio del giornalista Luigi “Luca” Esposito, 53 anni, trovato senza vita nelle campagne di Eboli. A finire in stato di fermo è un 26enne tunisino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, che dopo essere stato rintracciato ha ammesso le proprie responsabilità, ricostruendo davanti al magistrato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Luca Esposito: il dettaglio che ha incastrato il 26enne, le sorelle: ‘Chiarire i punti oscuri’

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La tragica morte di Luigi Luca Esposito sconvolse tutti: il suo corpo fu ritrovato tra le ceneri.

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