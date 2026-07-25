Omicidio Luca Esposito | il dettaglio che ha incastrato il 26enne le sorelle | ‘Chiarire i punti oscuri’

Da notizieaudaci.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte è stato fermato un tunisino irregolare, ritenuto responsabile dell’omicidio di un uomo. La svolta è arrivata grazie a un’impronta trovata sull’auto della vittima e a decine di contatti telefonici analizzati dagli investigatori. La polizia ha dichiarato che si tratta del primo passo verso la risoluzione del caso. Le sorelle della vittima chiedono di “chiarire i punti oscuri” e di fare luce sulla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La svolta nella notte con il fermo del tunisino irregolare: ‘É solo il primo passo’. Una impronta lasciata sull’auto della vittima, decine di contatti telefonici e un lavoro investigativo che ha portato in pochi giorni alla risoluzione di un caso che inizialmente sembrava complesso. È da questi elementi che i carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, coordinati dalla Procura guidata da Raffaele Cantone, sono riusciti a risolvere il brutale omicidio del giornalista Luigi “Luca” Esposito, 53 anni, trovato senza vita nelle campagne di Eboli. A finire in stato di fermo è un 26enne tunisino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, che dopo essere stato rintracciato ha ammesso le proprie responsabilità, ricostruendo davanti al magistrato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

omicidio luca esposito il dettaglio che ha incastrato il 26enne le sorelle 8216chiarire i punti oscuri8217
© Notizieaudaci.it - Omicidio Luca Esposito: il dettaglio che ha incastrato il 26enne, le sorelle: ‘Chiarire i punti oscuri’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La tragica morte di Luigi Luca Esposito sconvolse tutti: il suo corpo fu ritrovato tra le ceneri.

Video La tragica morte di Luigi Luca Esposito sconvolse tutti: il suo corpo fu ritrovato tra le ceneri.

Notizie e thread social correlati

?Luca Esposito, il presunto assassino è un 26enne tunisino: ha confessato. L'incontro con il giornalista, la lite e l'omicidioUn uomo tunisino di 26 anni, senza fissa dimora, è stato fermato dopo un tentativo di fuga e ha confessato di aver ucciso il giornalista di 53 anni.

Luca Esposito, perché è stato ucciso? L'ultima foto sui social, il giallo dell'Arpac, la pista passionale: i punti oscuriIl corpo di un giornalista di 53 anni è stato trovato in una strada interpoderale tra sterpaglie bruciate, dove era stato ucciso a colpi di pistola e...

Temi più discussi: Omicidio Esposito, conclusa l'autopsia sul corpo del giornalista; Giornalista ucciso a Eboli, forse era vivo quando gli hanno dato fuoco; Unomattina 2026 - Delitto Luca Esposito: ucciso dopo un feroce pestaggio - 22/07/2026 - Video; Giornalista ucciso a Eboli: sommozzatori cercano l'arma, tanti misteri.

omicidio luca esposito omicidio luca esposito ilOmicidio Luca Esposito: scoperta la verità sul delitto di EboliIl giornalista Luca Esposito è stato trovato morto in un terreno agricolo di Eboli. Un tunisino clandestino ha confessato l'omicidio. Matteo Salvini commenta la cattura. notizie.it

omicidio luca esposito omicidio luca esposito ilOmicidio Luca Esposito, svolta nelle indagini: fermato il presunto killer del giornalista, si nascondeva in un casolare abbandonatoI carabinieri hanno sottoposto a fermo un uomo per l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista ucciso e bruciato ad Eboli (Salerno) il 19 luglio; il sospettato ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web