Omicidio Luca Esposito arrestato l' assassino | si nascondeva in un casolare abbandonato e sarebbe un tunisino

L'uomo sospettato di aver ucciso un giornalista pubblicista è stato arrestato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Si tratta di un tunisino che si era nascosto in un edificio dismesso. L'arresto è stato effettuato dopo un’indagine che ha portato all’individuazione del sospettato, che era in fuga. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’abitazione e portato a termine l’arresto senza incidenti. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul motivo dell’omicidio o sulle eventuali motivazioni del sospettato.

Rintracciato dai carabinieri di Salerno in un casolare abbandonato l'uomo che avrebbe ucciso il giornalista pubblicista Luca - Luigi Esposito In merito all'omicidio di Luca Esposito, è stato individuato e arrestato l'assassino: si nascondeva in un casolare abbandonato e, da quanto trapelato,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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