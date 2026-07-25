L'uomo sospettato di aver ucciso il giornalista pubblicista è stato arrestato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Si tratta di un extracomunitario che si era nascosto nel sito isolato. La polizia ha individuato e fermato il sospetto senza incidenti. L'arresto segue le indagini avviate dopo il ritrovamento del corpo, avvenuto in una zona rurale. Le forze dell'ordine continuano a lavorare per chiarire i dettagli dell’omicidio.

Rintracciato dai carabinieri di Salerno in un casolare abbandonato l'uomo che avrebbe ucciso il giornalista pubblicista Luca - Luigi Esposito In merito all'omicidio di Luca Esposito, è stato individuato e arrestato l'assassino: si nascondeva in un casolare abbandonato e, da quanto trapelato,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Luca Esposito, arrestato l'assassino: si nascondeva in un casolare abbandonato e sarebbe un extracomunitario

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