Lunedì mattina, le forze dell'ordine hanno rintracciato Ridha Rahmoumi attraverso l'impronta digitale lasciata sulla scena del crimine. Rahmoumi è sospettato di aver ucciso un giornalista dopo un incontro e una lite avvenuti nel fine settimana. La vittima e l'indagato si conoscevano da tempo e si erano sentiti telefonicamente prima di incontrarsi. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell'episodio.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, Luigi Esposito e Ridha Rahmoumi si conoscevano già da tempo. Nella giornata di sabato i due si sarebbero prima sentiti telefonicamente e poi incontrati In merito all’omicidio di LucaLuigi Esposito, le indagini dei Carabinieri e della P. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Esposito, Ridha Rahmoumi rintracciato grazie ad impronta digitale, il giornalista ucciso dopo un incontro e una lite

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