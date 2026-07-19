Luigi Esposito, 53 anni, è stato trovato morto e bruciato nel Salernitano. Era un dipendente dell'agenzia regionale per l'ambiente (Arpac). La sua morte è avvenuta in circostanze che indicano un omicidio e successivo incendio. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, senza fornire dettagli aggiuntivi al momento. La scena del crimine è stata sottoposta a rilievi, e si attendono sviluppi nelle indagini.

L’uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel Salernitano, Luigi Esposito di 53 anni, era un dipendente dell’agenzia regionale per l’ambiente (Arpac) di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo: collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l’emittente tv Ottochannel e dirigeva il sito di informazione calcistica Tuttosalernitana.com. Esposito, all’anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologi a e con una seconda laurea in lettere, era appassionato da sempre di sport. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola (i carabinieri avrebbero recuperato dei bossoli) e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Omicidio di Luigi Esposito, giornalista e biologo: ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano

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