Un uomo tunisino di 26 anni è stato arrestato dopo due giorni di ricerche, in relazione all’omicidio di un giornalista. La fuga dell’individuo si è conclusa nella notte tra ieri e oggi, con il suo fermo da parte delle forze dell’ordine. Le autorità avevano avviato le indagini subito dopo il ritrovamento del corpo e avevano intensificato i controlli nella zona. Il sospettato è ora sotto interrogatorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Nella tardissima nottata di ieri, si è conclusa dopo due giorni di particolarmente articolate ricerche, la complessa attività d’indagine volta all’individuazione e al successivo rintraccio del soggetto ritenuto responsabile dell’omicidio del giornalista 53enne Luigi Esposito, avvenuto lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli. Le attività investigative coordinate da questo ufficio e condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno svolte nei giorni successivi all’omicidio, con grande riserbo, avevano consentito di individuare quasi subito un soggetto di nazionalità tunisina, 26enne, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, come persona certamente presente sul luogo dell’omicidio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Delitto Esposito, la fuga finisce dopo due giorni: fermato un 26enne tunisino accusato dell’omicidio del giornalista

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