Un uomo ha confessato di aver ucciso il giornalista a Eboli. Matteo Salvini ha commentato sui social, affermando che l’autore del reato è un clandestino e ha chiesto che venga rimpatriato nel suo paese d’origine. Le forze dell’ordine hanno gestito le indagini e verificato la confessione. Non sono state diffuse altre informazioni sull’identità dell’arrestato o sui dettagli dell’omicidio.

Dopo la confessione dell’uomo che avrebbe ucciso il giornalista Luca Esposito a Eboli, Matteo Salvini è intervenuto sui social ringraziando le forze dell’ordine. Ha poi aggiunto parlando del 26enne tunisino: “Adesso che vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani”. Omicidio giornalista Esposito, le parole di Matteo Salvini Le parole del legale delle sorelle di Luca Esposito Le indagini Omicidio giornalista Esposito, le parole di Matteo Salvini Con un post pubblicato sui social, il Ministro delle Infrastrutture e degli Trasporti ha parlato dell’omicidio di Luca Esposito. La foto allegata al messaggio riporta la frase: “È un tunisino clandestino l’assassino del giornalista Luca Esposito”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Omicidio Esposito a Eboli, Salvini: "È stato un clandestino, vada in carcere al suo Paese"

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