Giornalista carbonizzato Salvini subito all’attacco | L’omicida è un tunisino clandestino vada in carcere nel suo paese
Un giornalista è stato ucciso e il 26enne tunisino che ha confessato il delitto ha subito attirato l’attenzione politica. Il ministro degli Interni ha commentato che l’omicida è un clandestino e ha chiesto che venga incarcerato nel suo paese. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e accuse di strumentalizzazione da parte di alcune forze politiche di destra. La confessione dell’assassino è stata resa nota nelle ultime ore, mentre le indagini continuano.
Lo schema è sempre lo stesso: fatto di cronaca, strumentalizzazione politica da parte delle destre. Non fa eccezione il caso del giornalista Luca Esposito, ucciso da un 26enne tunisino che oggi ha confessato il delitto. Neanche il tempo di metabolizzare la cronaca e capire il movente del delitto, che il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini è passato all’attacco, soffiando sui soliti temi che contraddistinguono la propaganda della Lega: “Grazie alle Forze dell’Ordine per la rapida cattura di questo assassino. Adesso che vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani” ha detto il leader della Lega su X. Poi il solito messaggio in chiave elettorale sulla sicurezza: “È ormai urgente – ha scritto Salvini – che, come propone la Lega da tempo, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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