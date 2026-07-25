Giornalista carbonizzato Salvini subito all’attacco | L’omicida è un tunisino clandestino vada in carcere nel suo paese

Notizia in breve

Un giornalista è stato ucciso e il 26enne tunisino che ha confessato il delitto ha subito attirato l’attenzione politica. Il ministro degli Interni ha commentato che l’omicida è un clandestino e ha chiesto che venga incarcerato nel suo paese. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e accuse di strumentalizzazione da parte di alcune forze politiche di destra. La confessione dell’assassino è stata resa nota nelle ultime ore, mentre le indagini continuano.