Giornalista ucciso a Eboli Salvini | ‘l’assassino vada in carcere al suo Paese’

Un uomo è stato arrestato per l’omicidio di un giornalista a Eboli. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato il sospetto, che ora si trova in custodia. Salvini ha commentato il fermo, chiedendo che l’assassino venga trasferito nel suo Paese di origine, non a spese degli italiani. La polizia ha annunciato la svolta nelle indagini, senza fornire ulteriori dettagli. La vittima era un giornalista locale.

“Grazie alle Forze dell’Ordine per la rapida cattura di questo assassino. Adesso che vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani” Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che commenta il fermo per l’omicidio da Eboli in un post su X in cui si legge: “Svolta nell’indagine. E’ un tunisino clandestino l’assassino del giornalista Luca Esposito. L’uomo era nascosto in un casolare abbandonato”. “È ormai urgente – scrive Salvini – che, come propone la Lega da tempo, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città. Nessuna persona perbene può aver paura di avere donne e uomini in divisa ovunque”. ANSA Il 26enne di nazionalità tunisina, quando è stato fermato dai carabinieri, era in possesso di alcuni documenti della vittima, tra cui le carte di credito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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