La Procura ha richiesto un divieto di avvicinamento per i genitori di Martina Carbonaro ai familiari di Alessio Tucci, nel procedimento per l’omicidio della ragazza di 14 anni. Durante la prima udienza del processo, sono stati registrati momenti di tensione tra le parti sia dentro che fuori dall’aula. La richiesta mira a prevenire ulteriori contatti tra le parti coinvolte. La decisione sulla misura restrittiva sarà presa dal giudice nelle prossime settimane.

Dopo il caos in aula e fuori durante la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa dal suo ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci, ora la Procura chiede che venga applicata una misura cautelare per i genitori della vittima e il loro legale di fiducia chiede l'intervento del ministro Carlo Nordio. Il pubblico ministero, infatti, ha chiesto di applicare il divieto di avvicinamento nei confronti della famiglia Tucci per Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, genitori di Martina Carbonaro. I familiari dell'imputato, infatti, hanno denunciato una serie di minacce subite e alcuni episodi si sono verificati in aula prima dell'udienza dinanzi alla Corte d'Assise di Napoli. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Omicidio di Martina Carbonaro, la Procura chiede il divieto di avvicinamento dei genitori ai familiari di Alessio Tucci

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