Femminicidio Martina Carbonaro genitori minacciati dai parenti di Alessio Tucci | gesto del taglio della gola
Durante un'udienza in tribunale, i genitori di Martina Carbonaro sono stati minacciati dai parenti di Alessio Tucci. L'episodio è avvenuto mentre si discuteva del caso di femminicidio, con un uomo che ha tentato di aggredire con un gesto di taglio alla gola. La situazione si è fatta tesa e alcuni presenti hanno dovuto intervenire per calmare le parti coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione sui fatti legati alla tragica vicenda.
Urla, minacce e frasi come “Ti taglio la testa“, sono state rivolte ai genitori della 14enne Martina Carbonaro dai parenti di Alessio Tucci, l’ex fidanzato imputato per omicidio volontario pluriaggravato. Tensione nell’aula 115 del nuovo palazzo di giustizia di Napoli all’inizio del processo per il caso di femminicidio. Sgomberata l’area protetta riservata ai familiari. Le minacce ai genitori di Martina Carbonaro La tensione in aula e l'allontanamento dei parenti Le future udienze in videoconferenza Le minacce ai genitori di Martina Carbonaro I genitori di Martina Carbonaro sono stati insultati e minacciati dai parenti di Alessio Tucci mentre erano in aula per seguire la prima udienza del processo per il femminicidio della 14enne. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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