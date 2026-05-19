Femminicidio Martina Carbonaro genitori minacciati dai parenti di Alessio Tucci | gesto del taglio della gola

Durante un'udienza in tribunale, i genitori di Martina Carbonaro sono stati minacciati dai parenti di Alessio Tucci. L'episodio è avvenuto mentre si discuteva del caso di femminicidio, con un uomo che ha tentato di aggredire con un gesto di taglio alla gola. La situazione si è fatta tesa e alcuni presenti hanno dovuto intervenire per calmare le parti coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione sui fatti legati alla tragica vicenda.

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