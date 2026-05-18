Afragola Martina Carbonaro uccisa a colpi di pietra | si apre processo all’ex Alessio Tucci
Al Tribunale di Afragola si è aperto il processo contro un uomo accusato di aver ucciso una ragazza di 14 anni il 26 maggio 2025. L’imputato, già noto alle autorità, è stato portato in aula per rispondere delle accuse di omicidio. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali. La procura ha presentato le prove raccolte durante le indagini, mentre la difesa ha avanzato le sue richieste in vista dell’udienza.
Si aprono le porte del Tribunale per Alessio Tucci, accusato di aver ucciso la 14enne Martina Carbonaro il 26 maggio 2025 A distanza di un anno dal drammatico ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro in un casolare abbandonato di Afragola, si apre il per il suo ex fidanzato Alessio Tucci. Attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano a Napoli, il 19enne reo confesso è accusato di omicidio della 14enne uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025. L’imputato aveva avanzato la richiesta di procedere per rito abbreviato, ma il gup di Napoli l’ha respinta: per legge l’istanza è stata dichiarata inammissibile a causa delle aggravanti contestate dai pm. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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