Afragola Martina Carbonaro uccisa a colpi di pietra | si apre processo all’ex Alessio Tucci

Al Tribunale di Afragola si è aperto il processo contro un uomo accusato di aver ucciso una ragazza di 14 anni il 26 maggio 2025. L’imputato, già noto alle autorità, è stato portato in aula per rispondere delle accuse di omicidio. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali. La procura ha presentato le prove raccolte durante le indagini, mentre la difesa ha avanzato le sue richieste in vista dell’udienza.

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