Un uomo di 26 anni senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri per l’omicidio del giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli domenica scorsa. Le forze dell’ordine hanno individuato il sospetto nel casolare abbandonato dove si era nascosto. Le immagini delle telecamere hanno mostrato il luogo, che è stato poi perquisito. Il fermo è stato effettuato nel corso delle indagini in corso.

È un 26enne senza fissa dimora l’uomo fermato per l’omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sele. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Esposito e il 26enne si conoscevano da qualche tempo e anche nella giornata di sabato si erano prima sentiti e poi incontrati. Per giorni gli investigatori hanno passato al setaccio le immagini delle poche telecamere presenti in zona ed hanno ricostruito il percorso fatto dalla vittima con la sua auto tra sabato e domenica scorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Eboli, le immagini del casolare abbandonato dove si nascondeva il 26enne fermato dai carabinieri

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Luca Esposito, ecco il casolare abbandonato dove si nascondeva il killer del giornalista

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