I carabinieri di Salerno hanno arrestato un uomo sospettato di essere coinvolto nell’omicidio del giornalista Luigi Esposito, trovato carbonizzato alla periferia di Eboli. L’uomo era nascosto in un casolare e ora si trova in custodia. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

I carabinieri di Salerno hanno fermato un uomo che sarebbe coinvolto nell’omicidio di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista trovato carbonizzato alla periferia di Eboli. Si tratterebbe di un cittadino tunisino di 26 anni, che è stato trovato nascosto in un casolare abbandonato non lontano da dove era stato rinvenuto il cadavere. Gli investigatori sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Fermato un sospettato per l’omicidio del giornalista Luigi Esposito Nella notte tra il 24 e i il 25 luglio i carabinieri di Salerno hanno fermato un uomo di 26 anni, cittadino tunisino, accusato di essere coinvolto nell’omicidio di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista ucciso e carbonizzato tra il 18 e il 19 luglio scorso a Eboli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli, uomo fermato dai carabinieri: era nascosto in un casolare

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Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, fermato un uomo: era nascosto in un casolare abbandonato

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