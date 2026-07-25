Un uomo di 26 anni è stato fermato nell’ambito delle indagini sull’omicidio del giornalista salernitano Luigi Esposito, noto come Luca, trovato carbonizzato il 19 luglio in un terreno agricolo di Eboli. La svolta arriva dopo settimane di indagini, senza ulteriori dettagli sulla posizione dell’indagato o sui motivi del delitto. La polizia prosegue le verifiche per chiarire le circostanze del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Individuato un sospettato per la morte del 53enne. C’è una svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato lo scorso 19 luglio in un terreno agricolo di Eboli, in provincia di Salerno. Su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale hanno eseguito il fermo di un uomo gravemente indiziato di omicidio. Si tratta di un 26enne di nazionalità tunisina, rintracciato in un casolare abbandonato nella zona meridionale della provincia. Al momento del fermo, secondo quanto emerso dagli investigatori, il giovane avrebbe avuto con sé alcuni documenti appartenenti alla vittima, tra cui anche le carte di credito del giornalista. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Omicidio del giornalista Luigi Esposito, fermato un 26enne: svolta nelle indagini

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Luca Esposito ucciso, fermato un uomo nascosto in un casolare abbandonato: svolta nelle indagini

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È stato individuato e sottoposto a fermo l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato a Eboli. Si tratta di un 26enne, senza fissa dimora. #ANSA x.com

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