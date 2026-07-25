Luca Esposito | svolta nelle indagini sulla morte del giornalista fermato un uomo

Le forze dell'ordine hanno fermato un uomo sospettato di essere coinvolto nell’omicidio del giornalista. L’individuo è stato trovato in un casolare a Eboli, dove si trovava nascosto. L’indagine, coordinata dalle autorità competenti, prosegue per chiarire le dinamiche del delitto e raccogliere ulteriori elementi. La persona fermata è stata portata in custodia, mentre si attendono sviluppi sulle eventuali responsabilità e motivazioni.

Svolta nell’omicidio di Luca Esposito: i Carabinieri hanno fermato il presunto responsabile del delitto nascosto in un casolare a Eboli. Arriva una svolta decisiva nell’inchiesta sull’omicidio di Luca Esposito, il giornalista salernitano di 53 anni il cui corpo è stato rinvenuto privo di vita e carbonizzato all’interno di un terreno adibito a colture nel territorio comunale di Eboli. Le serrate attività investigative hanno condotto all’individuazione e al fermo di indiziato di delitto nei confronti del presunto autore del delitto, rintracciato dalle forze dell’ordine dopo brevi ricerche. I dettagli dell’operazione che ha portato alla svolta giudiziaria sono stati resi noti dall’agenzia di stampa ANSA. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista Luca Esposito: fermato un uomo

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