Un uomo è stato fermato nell'ambito delle indagini sulla morte del giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli. L'uomo era nascosto in un casolare abbandonato. La polizia ha eseguito il fermo e sta conducendo ulteriori verifiche. La vittima era stata trovata domenica scorsa. Le forze dell'ordine non hanno ancora rilasciato dettagli sulle eventuali accuse o motivazioni. L'indagine prosegue per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell'omicidio.

Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei Carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Luca Esposito, svolta nel caso del giornalista ucciso a Eboli: fermato un uomo, era nascosto in casolare abbandonato

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