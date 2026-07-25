Omicidio del giornalista Esposito fermato il presunto assassino

Nelle prime ore di oggi, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo sospettato di aver ucciso il giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli domenica scorsa. L’arresto è stato effettuato sulla base di prove raccolte durante le indagini, che hanno portato a identificare il presunto autore del delitto. Il sospetto è stato condotto in questura per essere interrogato.

SALERNO, 25 LUGLIO 2026 – Svolta nelle indagini sull’omicidio del giornalista salernitano Luigi “Luca” Esposito, il cui corpo carbonizzato era stato trovato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Salerno hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio. L’uomo è stato rintracciato all’interno di un casolare abbandonato al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno. L’operazione è stata eseguita con il supporto del Reparto investigazioni tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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Omicidio giornalista a : fermato un uomo, si nascondeva in un casolare

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SVOLTA NELL'INDAGINE SULL’OMICIDIO DEL GIORNALISTA LUIGI LUCA ESPOSITO TROVATO CARBONIZZATO A EBOLI x.com

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