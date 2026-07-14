Il presidente della Figc ha annunciato che da oggi pomeriggio si procederà alla definizione di una short list per il nuovo commissario tecnico della nazionale. Tuttavia, ha aggiunto che l’annuncio ufficiale potrebbe essere rinviato. In passato, sono stati fatti riferimenti anche a possibili candidature, tra cui quella di un ex calciatore, senza conferme ufficiali. La decisione finale sulla scelta dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma non è ancora stata comunicata una data precisa.

Altro giorno, altro passettino in avanti per arrivare a scegliere il nuovo commissario tecnico della nazionale. Lo conferma il presidente della Figc, Giovanni Malagò, intercettato ai microfoni a margine della riunione di Giunta del Coni: "Da oggi pomeriggio si andrà verso la definizione di una 'shortist' per individuare un profilo. Stiamo lavorando in questo senso. Dobbiamo anche organizzare degli incontri in video con Maldini e Leonardo"., Le tempistiche in realtà non sono definite con precisione: "L'annuncio del nuovo ct potrebbe quindi slittare alla prossima settimana? Non mi sento di escluderlo. Prima si troverà l'accordo e poi bisognerà mettere i puntini sulle i su tanti argomenti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Malagò: "Oggi la short list per il ct, ma l'annuncio potrebbe slittare". Poi la battuta su Pirlo

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