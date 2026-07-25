Martedì 28 luglio si terrà un evento dedicato alla canzone d’autore, con un omaggio a Fabrizio De André e Francesco Guccini. L’appuntamento si inserisce tra i tre grandi eventi finali della ventiduesima edizione del Festival Orientoccidente, che si svolge ad Arezzo. La manifestazione celebra la musica italiana e i suoi interpreti storici, coinvolgendo pubblico e artisti in un’atmosfera di ascolto e memoria.

Arezzo, 25 luglio 2026 – Siamo giunti al primo dei tre grandi eventi conclusivi di questa straordinaria ventiduesima edizione del Festival Orientoccidente. Prima di ospitare Bobo Rondelli (4 agosto a Loro Ciuffenna) e Stefano Massini (5 agosto a San Giovanni), il festival della Materiali Sonori propone un nuovo omaggio alla canzone d’autore e in particolare a Fabrizio De André e a Francesco Guccini. Martedì 28 luglio, alle ore 21.30 in piazza Masaccio, è di scena il concerto “De André e Guccini: Genova, l’Emilia e l’America”. Un incontro in musica con le più belle canzoni dei due grandi cantautori interpretate dal vivo da una super band... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio alla canzone d’autore, a Fabrizio De André e Francesco Guccini martedì 28 luglio

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Fabrizio De André - I Più Grandi Successi | Le Poesie in Musica (Best Of)

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