Opera Guccini | la canzone d’autore incontra la lirica a Bologna

Da spettacolo.periodicodaily.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, il Teatro Comunale ha presentato Opera Guccini, un progetto che unisce la canzone d’autore italiana e la musica lirico-sinfonica. La iniziativa si concentra sull’universo poetico e musicale di Francesco Guccini, noto cantautore italiano. La rappresentazione è stata realizzata con l’obiettivo di mettere in scena le opere del cantautore attraverso un approccio che integra elementi della musica classica e della lirica. La produzione coinvolge un’orchestra sinfonica e un cast di artisti, con un’esecuzione che si svolge in un teatro storico della città.

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Il mondo della canzone d’autore italiana incontra la tradizione lirico-sinfonica con Opera Guccini, il nuovo progetto del Teatro Comunale di Bologna dedicato all’universo poetico e musicale di Francesco Guccini. Lo spettacolo andrà in scena il 29, 30 e 31 ottobre 2026 al Teatro Duse, proponendo una rilettura in chiave lirico-sinfonica dei grandi classici del cantautore emiliano, da “Dio è morto” a “L’Avvelenata”. L’idea nasce dal compositore e direttore d’orchestra Alessandro Nidi insieme al giornalista e attore Giorgio Comaschi. Sul palco sarà protagonista l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta dallo stesso Nidi, autore anche degli arrangiamenti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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