A Bologna, il Teatro Comunale ha presentato Opera Guccini, un progetto che unisce la canzone d’autore italiana e la musica lirico-sinfonica. La iniziativa si concentra sull’universo poetico e musicale di Francesco Guccini, noto cantautore italiano. La rappresentazione è stata realizzata con l’obiettivo di mettere in scena le opere del cantautore attraverso un approccio che integra elementi della musica classica e della lirica. La produzione coinvolge un’orchestra sinfonica e un cast di artisti, con un’esecuzione che si svolge in un teatro storico della città.

Il mondo della canzone d’autore italiana incontra la tradizione lirico-sinfonica con Opera Guccini, il nuovo progetto del Teatro Comunale di Bologna dedicato all’universo poetico e musicale di Francesco Guccini. Lo spettacolo andrà in scena il 29, 30 e 31 ottobre 2026 al Teatro Duse, proponendo una rilettura in chiave lirico-sinfonica dei grandi classici del cantautore emiliano, da “Dio è morto” a “L’Avvelenata”. L’idea nasce dal compositore e direttore d’orchestra Alessandro Nidi insieme al giornalista e attore Giorgio Comaschi. Sul palco sarà protagonista l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta dallo stesso Nidi, autore anche degli arrangiamenti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Opera Guccini: la canzone d’autore incontra la lirica a Bologna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il Piacenza jazz fest incontra la grande canzone d’autore italiana grazie al duo Rea - BiondiniIl concerto si sviluppa come un racconto sonoro fatto di memoria, poesia e libertà improvvisativa.

“In Controluce l’Opera senz’Opera”: la lirica come non l’avete mai vistaDal 19 aprile al 25 maggio 2026 al Teatro Duse di Bologna in programma tre appuntamenti con Puccini, Verdi e Mozart.

LA CANZONE D’AUTORE INCONTRA LA LIRICA CON OPERA GUCCINI. I grandi successi del cantautore emiliano, da Dio è morto a L’Avvelenata, rivivono in chiave lirico-sinfonica con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Da un’idea di Alessandro N x.com

Opera Guccini, le ballate del Maestrone approdano a teatro con orchestra e voci liricheBOLOGNA – Guccini come non si è mai ascoltato e come, forse, non si ascolterà più. Il Teatro Comunale porta le canzoni del Maestrone nel campo dell'opera, mettendo a disposizione l'orchestra e tre voc ... bologna.repubblica.it

Le canzoni di Guccini diventano arie d'opera al Teatro Duse di Bologna'Opera Guccini' al Duse: l'Orchestra del Comunale di Bologna reinterpreta i brani del cantautore in chiave lirica ... it.blastingnews.com