De André e la canzone d' autore al Caffè Dante

Da veronasera.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 11 giugno 2026, alle 18, si svolgerà un evento al Caffè Dante Bistrot in Piazza dei Signori a Verona, dedicato alla musica e alla canzone d'autore. L'incontro prevede una presentazione che coinvolge testi e musica, senza ulteriori dettagli su partecipanti o programma specifico. L’evento si terrà nel locale situato nel centro storico della città.

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Un incontro tra parole e musica giovedì 11 giugno 2026, alle ore 18 al Caffè Dante Bistrot in Piazza dei Signori a Verona. Il curatore Annino La Posta presenta il libro Fabrizio De André, il dialetto e la canzone d'autore (Editrice ZONA). Partecipano Mirella Conenna dell'Università di Bari ed. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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