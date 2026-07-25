La Corte dei conti europea ha pubblicato la Relazione speciale n. 182026, che analizza la strategia antifrode della Commissione. Il documento evidenzia criticità nell’architettura di tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea. La relazione non si limita a un audit, ma segnala potenziali falle nel sistema di controllo e prevenzione delle frodi. La decisione della Corte rappresenta un punto di svolta nel monitoraggio della gestione dei fondi comunitari. Un commento di un esperto sottolinea l’importanza di rafforzare le misure di controllo.

La Relazione speciale n. 182026 della Corte dei conti europea non è soltanto un audit sulla strategia antifrode della Commissione. È un campanello d’allarme sull’intera architettura europea di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Il giudizio, usato nel sottotitolo, è tanto sintetico quanto eloquente: la strategia è “esaustiva, ma manca di ambizione”. È difficile non leggere questa valutazione anche come una riflessione sul futuro dell’Olaf, che si sta discutendo nelle aule del parlamento europeo (Comissione controllo del Bilancio) e del Consiglio, oltre che negli uffici della Commissione europea. Come ho scritto recentemente su L’Identità, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) è oggi un gigante investigativo alla ricerca di una nuova missione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Olaf al bivio, cosa ha deciso la Corte dei conti. Il commento di Butticé

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