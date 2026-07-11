il bivio che ha deciso spagna belgio

Quarant’anni fa, allo Stadio Cuauhtémoc di Puebla, si giocò il match tra Spagna e Belgio valido per i quarti di finale della Coppa del Mondo del 1986. Entrambe le squadre avevano raggiunto questa fase in modo inaspettato, sorprendendo gli appassionati. La partita decise il passaggio del turno e rimane una delle più ricordate di quella edizione del torneo.

Esattamente quarant’anni fa, allo Stadio Cuauhtémoc di Puebla, Spagna e Belgio si affrontarono per i quarti di finale della Coppa del Mondo del 1986. Entrambe le squadre erano giunte ai quarti di finale in maniera abbastanza sorprendente. Il Belgio si era qualificato alla fase a eliminazione diretta entrando nel gruppo delle migliori terze, avendo concluso il suo girone alle spalle di Messico e Paraguay. Negli ottavi di finale la squadra allenata da Guy Thijs, trovò la fortissima U.R.S.S. del colonnello Valerij Lobanovskij, reduce dal secondo posto dell’Europeo del 1984. In una partita leggendaria, conclusasi 4-3 ai tempi supplementari, i belgi riuscirono nell’impresa di eliminare l’Unione Sovietica, con i gol di Scifo, Ceulemans, Demol e Claesen. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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