Schlager l’obiettivo dei bianconeri ha deciso La Juve nel suo futuro? Ecco cosa ha detto il centrocampista

Il centrocampista ha dichiarato che il suo obiettivo principale è trasferirsi in Premier League, confermando le voci di mercato che lo vedono interessato a questa destinazione. La Juventus, squadra di cui fa parte attualmente, non è stata menzionata tra le sue priorità. La sua volontà di lasciare il club è stata resa nota in un’intervista recente, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui passaggi successivi.

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