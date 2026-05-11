Schlager l’obiettivo dei bianconeri ha deciso La Juve nel suo futuro? Ecco cosa ha detto il centrocampista

Da juventusnews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista ha dichiarato che il suo obiettivo principale è trasferirsi in Premier League, confermando le voci di mercato che lo vedono interessato a questa destinazione. La Juventus, squadra di cui fa parte attualmente, non è stata menzionata tra le sue priorità. La sua volontà di lasciare il club è stata resa nota in un’intervista recente, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui passaggi successivi.

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di Francesco Spagnolo Schlager ha confermato che il suo obiettivo resta quello di giocare in Premier League. Ma non ha chiuso la porta in maniera definitiva alla Juve. Il calciomercato internazionale si accende attorno a un profilo che unisce dinamismo, esperienza europea e una situazione contrattuale estremamente vantaggiosa. Al centro dei desideri di molte big europee c’è Xaver Schlager, il mediano austriaco classe 1997 che ha ormai ufficializzato il proprio addio al Lipsia. La scadenza del suo contratto con il club tedesco ha attivato i radar dei principali direttori sportivi, consapevoli che un calciatore con la sua intelligenza tattica rappresenti un’occasione rara a parametro zer o.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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