Oggi, 25 luglio, si celebra San Giacomo il Maggiore, considerato il santo del cammino più famoso al mondo. L’apostolo, noto anche come “figlio del tuono”, fu il primo tra i dodici a essere martirizzato. La sua figura è legata al celebre Cammino di Santiago, un percorso spirituale e di pellegrinaggio che ancora oggi attira molti fedeli. La data segna la sua ricorrenza liturgica.

L’apostolo “figlio del tuono”, San Giacomo il Maggiore, il primo tra i dodici a subire il martirio e guida spirituale che ha dato origine al celebre Cammino di Santiago. Noto come San Giacomo il Maggiore, era uno dei figli di Zebedeo e faceva parte del collegio apostolico di Gesù. Come gli altri uomini della sua famiglia, anche Giacomo svolgeva il lavoro di pescatore. Gli viene attribuito l’appellativo “il Maggiore” per distinguerlo da Giacomo detto “il Minore”, un altro apostolo, cugino di Gesù. Giacomo e suo fratello Giovanni, che fu poi l’evangelista, vennero soprannominati dal Signore “figli del tuono” (Boanèrghes), ad indicare il loro carattere impetuoso e lo zelo apostolico che manifestavano. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 25 luglio, San Giacomo il Maggiore: il Santo del Cammino più famoso al mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

25 luglio 2026 - San Giacomo il Maggiore

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: San Giacomo il Maggiore (25 luglio): apostolo, martire e patrono dei pellegrini

Leggi anche: Wimbledon, oggi la finale. Sinner prepara l'assalto al bis sul prato più famoso al mondo, incognita Zverev

Temi più discussi: Festa di San Giacomo; Chiusura ufficio Polizia Locale per Santo Patrono – 25 luglio San Giacomo; La Festa del Mare di Levanto; San Giacomo il Maggiore (25 luglio): apostolo, martire e patrono dei pellegrini.

oggi #23luglio è la festa della Compatrona d'Europa Santa Brigida, domani #24luglio è Santa Cristina, sabato #25luglio è San Giacomo il Maggiore European Football European Sport Corsa in Giallo @EmmanuelMacron @Antonio_Tajani @AntonellaSberna x.com

Oggi ho imparato che Sandy Balls è un'abitazione vicino al New Forest in Hampshire, Inghilterra. È stata menzionata per la prima volta durante il regno di Enrico VII (1485-1509) come Sandyballas ed è ora gestita come un campeggio reddit

San Giacomo il Maggiore (25 luglio): apostolo, martire e patrono dei pellegriniIl 25 luglio la Chiesa celebra San Giacomo il Maggiore: apostolo, martire, patrono di Spagna e pellegrini. msn.com

San Giacomo apostolo, 25 luglio 2026 | Oggi si celebra il santo di Santiago patrono dei pellegriniIl 25 luglio si festeggia San Giacomo apostolo. Scopriamo la predicazione in Spagna, il sepolcro a Santiago di Compostela e le bellezze di Massarosa. ilsussidiario.net