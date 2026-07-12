Oggi si gioca la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Il match si svolge sul Centre Court, il campo principale del torneo. Sinner cerca il bis dopo la vittoria dell’anno scorso, mentre Zverev affronta il suo primo finale a Londra. La partita è in programma nel pomeriggio, con in palio il titolo e la coppa di Wimbledon. Non sono previste variazioni sul programma, e il match si svolgerà secondo le regole stabilite.

Il Centre Court, il prato più famoso del mondo, aspetta il suo ultimo duello: Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfideranno per il titolo di Wimbledon, in una finale che mette in palio molto più di una coppa. Da una parte c'è il campione in carica, il numero uno del mondo, l’uomo chiamato a entrare in un club esclusivo: quello dei giocatori capaci di confermarsi sui prati londinesi nell’Era Open. Prima di lui ci sono riusciti soltanto nove campioni, da Rod Laver a Novak Djokovic, passando per Pete Sampras e Roger Federer. Un successo permetterebbe a Sinner di aggiungere un’altra pagina alla sua storia e di trasformare il 2026 in una stagione già leggendaria. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Wimbledon, oggi la finale. Sinner prepara l'assalto al bis sul prato più famoso al mondo, incognita Zverev

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