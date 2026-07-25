Offagna la notte più lunga | al via il gran finale delle Feste medievali

Notizia in breve

Alle 21, il centro storico di Offagna si anima con l'apertura del gran finale delle Feste Medievali, che durerà tutta la notte. Le strade si riempiono di figuranti in costumi d’epoca, con spettacoli di scherma, musica e fuochi d'artificio. Le piazze principali ospitano bancarelle e stand gastronomici, creando un’atmosfera vivace e colorata. La manifestazione, alla sua 39esima edizione, si conclude questa sera con un grande spettacolo pirotecnico.