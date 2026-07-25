Offagna la notte più lunga | al via il gran finale delle Feste medievali
Alle 21, il centro storico di Offagna si anima con l'apertura del gran finale delle Feste Medievali, che durerà tutta la notte. Le strade si riempiono di figuranti in costumi d’epoca, con spettacoli di scherma, musica e fuochi d'artificio. Le piazze principali ospitano bancarelle e stand gastronomici, creando un’atmosfera vivace e colorata. La manifestazione, alla sua 39esima edizione, si conclude questa sera con un grande spettacolo pirotecnico.
Offagna, 25 luglio 2026 - Il borgo di Offagna, gioiello della provincia di Ancona e inserito tra i Borghi più belli d'Italia, si prepara a vivere l'atto conclusivo della sua 39esima edizione delle Feste Medievali, quest'anno intitolata "Paese di Indissolubili Radici". Oggi, sabato 25 luglio, andrà in scena la chiusura di una delle rievocazioni storiche più suggestive e filologicamente curate d'Italia. Il programma. A partire dalle ore 18:00, le porte del centro storico si apriranno per l'ultima volta spegnendo idealmente ogni traccia di modernità. Le torce illumineranno le antiche pietre della fortezza, mentre i vicoli si popoleranno di mercanti, artigiani dimenticati, tamburini e sbandieratori, pronti a fare da cornice a un programma ricchissimo di eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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