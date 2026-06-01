Alatri la lunga Notte delle Chiese

Da frosinonetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno 2026, dalle 19 alle 23, si terrà una manifestazione presso la chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore, denominata “Notte delle Chiese”. L’evento prevede testimonianze, riflessioni, musica, arte e cultura in un’unica serata dedicata alla scoperta di questo luogo di culto.

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Venerdì 5 Giugno 2026 dalle ore 19,00 alle ore 23,00 - Chiesa Collegiata di Santa Maria MaggioreUna notte bianca della Chiesa in cui si fondono Testimonianze, Riflessioni, Musica, Arte, Cultura. nel nome di San Francesco, a 800 anni dalla sua morte. Anche la Parrocchia di Santa Maria Maggiore. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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