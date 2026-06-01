Alatri la lunga Notte delle Chiese

Venerdì 5 Giugno 2026 dalle ore 19,00 alle ore 23,00 - Chiesa Collegiata di Santa Maria MaggioreUna notte bianca della Chiesa in cui si fondono Testimonianze, Riflessioni, Musica, Arte, Cultura. nel nome di San Francesco, a 800 anni dalla sua morte. Anche la Parrocchia di Santa Maria Maggiore. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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A Lanciano torna la “Lunga notte delle chiese” dedicata a San Francesco d'AssisiVenerdì 5 giugno 2026 si svolge a Lanciano l'undicesima edizione della “Lunga notte delle chiese”.

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Argomenti più discussi: Alatri, notte di furti e fuga tra i vicoli: rubata un’auto e scatta l’inseguimento dei carabinieri, tre denunciati; Alatri (FR) – Notte di furti d’auto e fughe, denunciate tre persone; Alatri, Tentano di rubare un'auto nella notte: denunciati; Alatri, Omicidio Thomas Bricca, confermate le condanne per Roberto e Mattia Toson.

Notte movimentata ad Alatri, in provincia di Frosinone, dove tre persone sono state denunciate in stato di libertà dai Carabinieri della locale Stazione al termine di un’attività d’indagine avviata dopo una serie di episodi avvenuti nel corso della lamilano.it/frosin x.com

Lunga notte delle chiese: 53 chiese, 107 appuntamenti e mille incontriMusica, preghiera, cultura e creatività. Migliaia di visitatori hanno colto l’occasione per riscoprire gli spazi sacri. Motto di quest’anno CUORaggio ... rainews.it