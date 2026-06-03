La Lunga notte delle chiese a Spaccanapoli

Venerdì 5 giugno si svolge in tutta Italia la Lunga Notte delle Chiese, un evento che apre le porte di chiese, santuari e monasteri per una serata dedicata a cultura, arte, musica e riflessione. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, prevede l’apertura di vari luoghi di spiritualità con visite guidate, spettacoli e testimonianze. L’iniziativa coinvolge numerosi edifici religiosi e si svolge in diverse città italiane.

Venerdì 5 giugno torna in tutta Italia la Lunga Notte delle Chiese, la manifestazione che da undici anni apre le porte di chiese, santuari, monasteri e luoghi di spiritualità per una serata speciale in cui cultura, arte, musica, testimonianza e riflessione si incontrano. Anche quest’anno saranno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alatri, la lunga “Notte delle Chiese”Venerdì 5 giugno 2026, dalle 19 alle 23, si terrà una manifestazione presso la chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore, denominata “Notte delle...

A Lanciano torna la “Lunga notte delle chiese” dedicata a San Francesco d'AssisiVenerdì 5 giugno 2026 si svolge a Lanciano l'undicesima edizione della “Lunga notte delle chiese”.

Temi più discussi: La Lunga Notte delle Chiese 2026 - Notizie ed Eventi - Portale del Turismo; Austria, oltre 300 mila persone alla Lunga Notte delle Chiese; La Lunga notte delle chiese – Coordinamento pastorale cultura; Castorano si prepara per la Lunga notte delle Chiese.

La Lunga Notte delle Chiese fa tappa a Cittiglio: visite guidate all’antica chiesa di San BiagioVenerdì 5 giugno torna la manifestazione nazionale che apre al pubblico chiese, santuari e luoghi di spiritualità con eventi culturali e artistici. In provincia di Varese l’unico appuntamento sarà a C ... varesenews.it

La Lunga notte delle Chiese a Grana MonferratoSabato 6 giugno, dalle ore 21, nella chiesa parrocchiale di Grana Monferrato avrà luogo La Lunga notte delle Chiese, la notte bianca delle chiese in cui si fondono musica, arte e cultura. L’evento è ... atnews.it

Torna in città la Lunga notte delle chiese: il programma delle celebrazioni - x.com